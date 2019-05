Eesti loomkuulsuste seas on trikikass ja Ibiza podencod

Vasli rääkis, et Grumpy Cat teenis oma sotsiaalmeediakarjääri jooksul omanikele üle saja miljoni dollari. "Selle tusase näoilme põhjuseks on tema humbumushäire, see talle sellist näoilmet põhjustas. Need pildid levisid kulutulena," rääkis ta pahura kassi fenomenist ETV saates "Ringvaade".

Kuigi Eesti staarloomad oma fännihulgaga välismaistele staaridele järele ei jõua, on kodumaalgi Vasli sõnul omad loomakuulsused.

Näiteks Kristina Tammiku Ibiza podenco tõugu koeri jälgib Instagramis 50 000 inimest, mida on rohkem kui mitmetel inimestest suunamudijatel. "Mida tuntum on tõug, seda rohkem sotsiaalmeediast otsitakse ja seda lihtsam on jõuda maailma tuntuimate sekka," selgitas Tammik, et kuna Ibiza podencod on nii haruldased, ei leita neid sotsiaalmeediast üles. Küll aga on Tammiku koerad Ibiza podencode seas kogu maailmas tuntud.

Tartus elab bengali kass Mystic, kelle jalgpallurist omanik on talle õpetanud üle 50 triki. "Temal on üle maailma jälgijaid ja tõesti on superäge kass," ütles Vasli, et kassi hiljutiseks trikiks on elustamisliigutused.