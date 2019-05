Hiina tudengid: inimesed üllatuvad, kui me eesti keeles rääkima hakkame

Erilise mulje on tudengitele jätnud Eesti loodus ja tudeng Ive oli üllatunud, et eestlased söövad metsast korjatud seeni. Eestis oma esimese metsaskäigu teinud Ive ütles, et proovis selle ka ise järele. "Väga maitsev, me tegime seenesalatit," ütles ta ETV saates "Ringvaade".

Tudeng Aavo lisas, et pidas rukkileiba alguses halvaks, kuid siis mõistis, et see on päris normaalne. "Keefir oli imelik," tõdes ta.

Hiina tudengid on tutvunud Eesti kultuuriga, vaadanud sajandi suurfilmi "Tõde ja õigus" ja hindavad muusikuid nagu Nublu, Curly Strings ja Tommy Cash. "Tema stiil on väga erinev kui teistel räpparitel," rääkis Ive šokiräpparist.

Ive lisas, et tahaks lugeda "Tõe ja õiguse" raamatut, kuid arvab, et eestikeelne versioon on veel liiga suur amps.

Lektor Maarika Teral ütles, et pärast aastast pausi tulevad tudengid tagasi Tartusse, et astuda ülikooli põhiõppesse.

Tudengite sõnul naudivad nad Eesti värsket õhku ja rahulikku liiklust. "Ma ei taha Hiina tagasi minna, sest Hiinas on palju inimesi," tõdes Ive.