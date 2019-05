"Game of Thronesi" vastuoluline viimane episood purustas vaatamisrekordi

"Game of Thronesi" ("Troonide mängu") viimase episoodi vaatajanumbrid on avalikud ning nendest selgub, et maailma kalleima seriaali viimast episoodi vaatas rekordiline hulk fänne.

"Game of Thronesi" viimane osa "The Iron Throne" linastus USA-s pühapäeval ning telekanali HBO esindajate teatel vaatas seda koos striimimisega 19,3 miljonit inimest, vahendas EW.

HBO eelmine vaatajarekord püstitati alles eelmisel nädalal, kui linastus seriaali eelviimane episood "The Bells", mis kogus 18,4 miljonit vaatamist. HBO-le on see lühikese aja jooksul teine edulugu, sest komöödiaseriaal "Barry" kogus viimase osaga 2,7 miljonit vaatamist.

"Game of Thronesi" viimane osa ja ka viimane hooaeg ajas fännid kahte leeri. Paljude arvates ei vastanud seriaali lõpp ootustele ning seda kajastavad ka internetipõhised filmiandmebaasid, kus fännid on sarja hooaega hinnanud rekordmadalalt.

IMDB keskkonnas on kaheksanda hooaja viimase osa "The Iron Throne" keskmine hinne 4,4. Võrdluseks võib tuua kuuenda hooaja üheksanda episoodi "Battle of the Bastards", mille hinnang on 9,9.

HBO kinnitusel ei ole fännide pettumust näha aga vaatajanumbrites, mis kasvas viimasel hooajal iga episoodiga. Viimast hooaega on keskmiselt näinud 44,2 miljonit inimest.