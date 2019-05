Nora En Pure esineb juunis Pärnu rannas

Tegu on meloodilise deep-house'i valdkonna maailma ühe hinnatuma tegijaga. Nora En Pure esineb suurimate elektroonilise muusika festivalide pealavadel ning on tihe külaline Ibiza peomekas ja Las Vegase superklubides.

29-aastane Nora En Pure, kodanikunimega Daniela Di Lillo, on pärit Šveitsist, kuid sündinud Lõuna-Aafrikas. Seal veedetud aastad jätsid jälje ka tema esimestesse muusikalistesse katsetustesse, nimelt hakkas ta kombineerima tribal-trummihelisid ja klassikalisi instumente, lisades ka loodushääli.

Ent siis tutvus ta mitmete inimestega, kes oma isiklikes stuudiotes elektroonilist muusikat tootsid. Sealt alates pühenduski neiu deep-house'ile.

Läbilöök tuli aastal 2013 hitiga "Come With Me", mis DJ-de seas kiirelt väga populaarseks muutus. Tänaseks on lugu Spotifys kuulatud ligi 33 miljonit korda.

Mitmed tema palad jõudsid tuntud tantsumuusika kogumikele nagu "Buddha Bar" ja saabuma hakkasid ka kutsed festivalidele.

Tänaseks ongi Nora En Pure tõusnud house-maailma tipptegijaks, esinedes üritustel nagu Tomorrowland, Ultra Music Festival ja Coachella. Tema 2017. aasta hitt "Tears In Your Eyes" oli samuti väga edukas ning naise tuurigraafik on väga tihe ka tänavu.

Suvisele üritusele lisandub esinejaid veelgi.