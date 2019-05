EBU delegaadid valisid Tallinnas toimuval konverentsil parimaks BBC Three teleklipi

23. korda toimunud EBU Connect konverentsil arutati televaldkonna turundustrendide ja strateegilise planeerimise üle. Tallinna saabus sel puhul rohkem kui 150 Euroopa rahvusringhäälingute esindajat, kes jagasid konverentsil parimaid praktikaid ja tulevikuvisioone.

Kahepäevase konverentsi raames esitleti ka möödunud aasta parimaid rahvusringhäälingute teleklippe, mille seast hääletasid delegaadid aasta parima klipi ja erinevate kategooriate võitjad. Esmaspäeva õhtul toimunud galal pälvis üldauhinna BBC Three video "Perfect Day", mis annab edasi BBC Three lähenemist mitmekesisusele ja piiride kompamisele.

Alakategooriate parimad teleklipid:



Parim spordipromo:

FTV (France Télévisions): "30 years Roland Garros"





Parim tõsielusaate promo

DR (Danish Broadcasting Corporation): "Sometimes, just listen"



Parim meelelahutussaate promo

ARTE: "Hellfest"



Parim filmi/sarja promo

ARTE: Springtime of the Detective Movie"



Parim lastesaate promo alla 13-aastatele

BBC: "Own it"



Parim muusikakasutus promos

BBC: WIMBLEDON 2018





Parim digitaalse teenuse promo

BBC: Weather app





Parim monteerijatöö olemasoleva materjali põhjal

BBC: BBC ONE Drama





Parima idee ja madala eelarvega promo

ARTE: Subtitles in 6 languages



Parim sotsiaalmeedia kampaania

DR: Science theme

Parim ekraanigraafika või hooajaline eetribränding

DR: DR3 Idents

DR3 onairlook idents from sune christiansen on Vimeo.

Parim üldkampaania või promo

BBC: BBC Sounds