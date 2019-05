Asumifestival KopliFest tuleb taas

14. septembril toimub Koplis taas suur asumifestival KopliFest, mis keskendub Kopli ajaloo ja arengu tutvustamisele. Kavas on sündmused igas vanuses inimestele - esinemised, töötoad, mängud ja muud põnevad tegemised.

KopliFest toimus esmakordselt möödunud aastal. Inspiratsiooni on saadud nii Kopli perepäevadelt, mille korraldajaks oli Kopli Arengukeskus kui ka mõned aastad tagasi kohaliku kogukonna ellu kutsutud Kopli liinide festivalilt. Tegemist on kogukonnapäevaga, mille märksõnadeks on hea muusika, maitsev toit, kunst ja teadmised Kopli asumist.

"Festival toimub septembris ja kõik tegevused ei ole veel paigas, sellepärast ootame ka loovinimeste arvamusi ja koostööpakkumisi, mida nad sooviksid festivalil näha ning kogeda. Oleme avatud kõikidele koostöövõimalustele, kuna KopliFesti mõte on just olla kogukonnafestival ja pakkuda võimalusi eneseteostuseks," ütles Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko.

Festivali põhipaigaks mereakadeemia hoov, kuid kindlasti tutvustatakse festivali raames ka muid põnevaid paiku. Üks neist on Põhjala tehas, mis on praegu veel rohkem tuntud kui endine kummitoodete valmistaja. Alates 2018. aastast on ka seal toimunud suured muutused ja Põhjala kogub populaarsust loovürituste ja tegevuste korralduspaigana.

Festivali raames on plaanis korraldada ka KopliRogain, mis on lõbus ja sportlik maastikumäng kogu perele. Osa saavad võtta nii meeskonnad (sh pered) kui ka üksiküritajad, eraldi nominatsioon on jalgratturitele.