Eesti eurotiimi liikme sõnul koheldi teda Tel Avivi lennujaamas alandavalt

Eesti eurodelegatsiooni liige väidab, et teda koheldi Iisraelist lahkudes Tel Avivi Ben Gurioni lennujaamas alandavalt ja ta ei ole ainuke, kellega see juhtus.

Eesti delegatsiooni pressiesindaja austraallane Liam Clark ütles, et teda küsitleti väljuvate lendude alal kokku 70 minutit, vahendab The Times of Israel.

"Seejärel viisid nad mu turvaalale ja kontrollisid üle kogu mu pagasi. Nad konfiskeerisid mu sülearvuti ja hakkasid seejärel mind küsitlema täpselt siis, kui mul oli aeg lennukile minna."

"Tundus, et neid ärritas, et olin austraallane, kes töötas Eesti delegatsiooni juures, ja et mu töölepingus oli telekanali nimi inglise, kuid kaelakaardil eesti keeles," lisas Clark.

Clark ütles, et oli kuulnud Malta ajakirjanikust, keda küsitleti samuti pikalt.

"Meil oli Iisraelis väga tore. See oli üks neist Eurovisioonidest, kus mul oli tõeliselt mõnus töötada – ilm, inimesed ja toit olid suurepärased. See muutus imelisest reisist aga sooviks mitte kunagi siia naasta," ütles ta.

Iisraeli lennujaamaamet ütles vastuseks, et enam kui 1200 ametlikku ja mitteametlikku Eurovisiooni külastajat tulid ja läksid Iisraelist kiirendatud turvakontrolli käigus, kuid kahtlane leid Clarki sülearvutist nõudis lisakontrolli, et välistada mis tahes oht reisijatele.

Kriitika Ben Gurioni lennujaama turvakontrollide suhtes on kasvamas, kuivõrd mitmed reisijad on väitnud, et neid on koheldud seal alandavalt.

Aprillis rääkis USA aktivist, et teda koheldi lennujaamas halvasti ega lastud koos oma isiklike asjadega lennuki pardale, kuna ta töötas juudi-araabia kooseksisteerimise nimel tegutsevas ühenduses.

Hukka on mõistetud ka mitmed kõrge profiiliga juhtumid seoses juudi ja mittejuudi Iisraeli-kriitikutega, keda on nende poliitiliste vaadete pärast lennujaamas kinni hoitud ning küsitletud.

Peaprokuröri büroo uuris süüdistusi ja on sellest ajast alates tunnistanud, et mõned Iisraeli siseluureameti Shin Bet ja piirivalveametnikud tegutsesid tõepoolest tegutsesid viisil, mis ei vasta õiguslikele ja poliitilistele piirangutele.