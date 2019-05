Filipp Kirkorov: olen kunsti altarile ohverdanud ka isikliku elu

Kirkorov tunnistas, et on moeohver, armastab ilusaid asju ja ostab neid kogu aeg, sest inimestele meeldib teda näha erinevate riietega. "Muide, ka Tallinnas meeldib šopata," märkis ta "Ringvaatele".

Ta nentis, et ta ostuhullus on seotud elukutsega, sest riideid tuleb päevas mitu korda vahetada. "Sama riietusega ei saa mitmel seansil olla. See läheb kalliks maksma ja parema meelega kulutaksin heategevusele."

Ta lisas, et talle hõõrutakse seda sageli nina alla, et ta on nii palju riideid ja jalatseid ning öeldakse, et aidaku ta parem vaeseid lapsi. "Ma jõuan kõike, ka lapsi aidata. Nii vaeseid, haigeid kui ka terveid."

Vastuseks küsimusele, kuidas staariks saada, märkis Kirkorov, et ta teeb väga palju tööd ja pühendab esinemisele väga palju aega.

"Isegi ebaõiglaselt vähe. Perele eraldan vähe aega. Ilmselt pole see õige, aga olen kunsti altarile ohverdanud ka isikliku elu. Nüüd olen vanemaks saanud, vaatan asjadele pisut teise pilguga. Tahan, et minu lapsed kasvaksid armastusega. Võib-olla seepärast taandun pisut."

Tel Avivis käis Kirkorov päevasel ajal perega näiteks loomaaias ja õhtul olid lapsed tema suurimate fännidena läbimängul, et vaadata, kuidas isa laulul läheb. Ta märkis, et peamine on, et nad ei tegeleks lauljaametiga. "See on väga tänamatu amet."