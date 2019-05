Koit Toome esitas Eurovisiooni võiduloo eesti keeles

"Ringvaade" on juba viimased kaheksa aastat palunud Eesti muusikutel esitada Eurovisiooni võidulugu eesti keeles. Sel korral esitas Eurovisiooni võidloo, Duncan Laurence'i "Arcade'i" Koit Toome. Sõnad kirjutas eestikeelsele versioonile Leelo Tungal ja see kannab pealkirja "Mängusaal".

Toome tunnistas, et kui lugeda eurolugude otsetõlget otse-eetrist, siis teinekord on see väga veider ja ei lähe lauluga kokku. "Need tekstid tunduvad jaburad, aga niimoodi otse tõlkida ongi väga raske. Ma pean selle koha pealt tegema ikkagi komplimendi Leelo Tunglale, kelle teksti ma esimest korda täna vaatasin. Midagi pole öelda – vanameister on vanameister," tõdes ta.

"Ma panin sõnad klaveri peale ja laulsin selle loo otsast lõpuni läbi ning mul ei olnud vaja muuta ühtegi sõna. See on hästi lauldav ja ta proovis seda teksti teha niimoodi, et see mõte jääks enam-vähem samaks. Muidugi see võtab aega, et lugu omaks ja omaseks saaks, et see tuleks sul kusagilt selgroost ja sa ei peaks mõtlema."

Toome märkis, et "Arcade" oli väga temalik lugu ja ilmselt oli see ka tema lemmik. "Mul on hea meel, et ei olnud mingit veiderdamist. Võitis lihtne lugu. Poiss istus klaveri taga ja laulis enda kirjutatud lugu. Ilusa meloodia, ilusa sõnumiga. Väga sümpaatne. Üle hulga aja selline väga lihtne lugu."