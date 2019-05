Suur maailmakoristuspäeva ülevaade: 24h telemaratoni

Saatejuhid: Zihlo Ndlovu ja Colm Flynn

Toimetajad: Mari Tamm, Kristi Sobak, Anette Parksepp

Režissöörid: Keiti Väliste ja Krista Luts

Produtsent: Ermo Säks

Peaprodutsent: Mart Normet

Tehniline kaastootja: ERR

World Cleanup Day on 15 September 2018 united 18 million people across 157 countries and territories for the biggest waste collection day in human history. An epic 24-hour broadcast covered this worldwide event.

Hosts: Zihlo Ndlovu and Colm Flynn Core

Team: Mari Tamm, Kristi Sobak, Anette Parksepp, Keiti Väliste, Krista Luts Producer: Ermo Säks

Executive Producer: Mart Normet