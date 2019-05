Tuuli Rand: kui oleks Stefani saatnud, võib-olla oleks ära ka võitnud

Öed Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid arutlesid, et tagantjärele on paljud targad, kuidas Eesti oleks võinud Eurovisioonil edukam olla ning Eesti Laulu teisele kohale jäänud Stefani laul meenutas paljuski tänavust Hollandi võidulugu.

"Võib-olla kui oleks Stefani saatnud, oleks ära ka võitnud, nagu võidulaul sarnanes sellega," ütles Tuuli Rand "Vikerhommikus", et kunagi ei saa kindel olla, mis oleks edu toonud.

Kristel Aaslaid lisas, et Stefani saatmine oleks võinud kogu Eurovisiooni lõpptulemust muuta. "Või nad oleks teineteist ära canceldanud ja oleks keegi teine võitnud, näiteks Rootsi," arutles Aaslaid.

Kristel Aaslaid lisas, et tagantjärele on kõik targad oletusi tegema. "Vanilla Ninja on siiamaani kõigi inimeste südames, et miks me ei saatnud neid. Mina arvan, et Victor tegi väga hästi ja oli väga tubli," kiitis Aaslaid.

Tuuli Ranna sõnul oli Eesti esindajal väga ilus ja väga puhas etteaste. "Oli tehtud parandusi. Kaameramees jäi tukkuma ja filmis mingit redelit või treppi vahepeal," tõi Rand välja tehnilise poole.

Aaslaiul oli kahju, et Victor ei saanud nii palju punkte, kui ta tegelikult oleks väärinud. "Tundus, et sel aastal ei saanud midagi aru, kes ja miks. Aga võidulaul on väga hea, võidulaul on väga kvaliteetne ja polnud nii tavapop, ta oli kraad kõrgemal. Mulle tundus, et tal oli sügavust ka," kiitis Aaslaid.

Eurovisioonimöll kandus edasi ka saatesse "Tähtede lava", mille saatejuhid Rand ja Aaslaid olid. Saate finaal toimus reedel, selle võitis Gloria Raudjärv.

Selliseid tehnilisi apse nagu Eurovisiooni, Ödede sõnul "Tähtede lava" finaalis ette ei tulnud. "Proovis meil oli paar apsu, aga õhtul oli kõik korras," ütles Tuuli. Kristel naeris, et otsesaate ainus aps oli see, et Tuuli unustas end liiga pikalt rääkima. "Väga lahe kogemus, väga lahe tiim, väga lahe saade ja kindlasti loodame, et seda tuleb veel," kinnitasid Öed.

Kristel Aaslaid lisas, et kui saade läbi sai, oli korraks tühi tunne. "Nad olid nii tore grupp lapsi, kes said lõpuks nii suurteks sõpradeks. Seda oli näha, et nad kädistasid koos," rääkis Aaslaid.