"Tähtede lava" võitja Gloria Raudjärv: ma ei teadnud, et jõuan nii kaugele

"Tähtede lava" esimese hooaja võitjaks kuulutati Gloria Raudjärv ütles, et ei tea, miks saate võitis just tema.

"Ma ei tea, sest inimesed hääletasid minu poolt. Ei, ma kindlasti ei teadnud, et ma jõuan nii kaugele, aga ikka lootsin küll," tunnistas Raudjärv ETV saates "Terevisioon".

Airi Liiva ütles, et tema hakkas Gloriat juhendama paar aastat tagasi. "Meil klapib päris hästi, ma vist tunnen Gloriat juba üsna hästi, ma tean, mis talle võiks sobida ja meeldida. Gloria on päris otsekohene ka, paar korda on ta öelnud, et see pole see lugu," rääkis Liiva oma juhendatavast.

Gloria lisas, et neid laule on pigem vähe, mis talle juhendaja väljapakututest ei sobi. Liiva lisas, et lastele kirjutatakse tänapäeval väga ägedaid poplaule, mille tekst on lastele sobiv. Gloria võitis saate lauluga "Pidupäev".

Oma võitu tähistas Gloria Tallinnas sõprade juures ööbides ning restoraniskäiguga. "Sõime kilujäätist, mina ei söönud, aga suured inimesed sõid," meenutas Gloria pidulikku õhtut.