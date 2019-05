Sel suvel võtab Taavi Libe Vikerraadio uues sarjas "Hittide radadel" ette muusikalise teekonna mööda Eestit, et kaardistada kõik kohad, mis on laulude sisse pandud.

Tänaseks on kuulajatelt tulnud juba üle saja kirja, kus on kokku pakutud 233 laulu, milles on juttu Eestimaa paikadest.

Kõige enam on laule Tallinnast või paikadest pealinnas (47 laulu), aga hästi on esindatud ka Tartu, Virumaa, Saaremaa, Võrumaa, Hiiumaa, Pärnu ja Puhja, mida on nimetatud vähemalt viies laulus.

Kuid seni pole tulnud ühtki lugu näiteks selliste Eesti linnade nagu Kohtla-Järve, Valga, Tapa, Saue, Kunda, Narva-Jõesuu, Kilingi-Nõmme, Kiviõli, Püssi, Sindi, Mustvee, Antsla, Suure-Jaani, Jõhvi, Elva või Abja-Paluoja kohta. Ootame kuulajatelt endiselt kirju aadressile hitid@err.ee või Gonsiori 21, Tallinn 15020 infot laulude kohta, kus on kas otse mainitud või kaudselt juttu tehtud mõnest Eestimaa paigast. Laulud võivad olla nii tuntud kui ka vähetuntud. Eriti oodatakse infot inimestelt, kelle kodukoht või lihtsalt südamelähedane paik on laulu sisse sattunud. Kui kellelgi on lauluga seoses pajatada mõni isiklik lugu, siis on seegi väga oodatud. Lisaks infole palub Vikerraadio saata fotosid, kus peal nii saatja kui ka mainitud koht.

Suvesari "Hittide radadel" algab Vikerraadios peale jaanipäeva ning on eetris reedeti kell 14.05.