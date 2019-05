Emma tegeleb lisaks laulmisele ja laulude kirjutamisele ka tšello mängimise ja ratsutamisega. Väiksena tahtis Emma endale üle kõige Raja Teele nukku ja unistas saada talutüdrukuks. Nüüd elab ta Viljandi kesklinnas ja unistab päris oma hobusest.

Ta tunneb huvi rahvamuusika ja pärimuskultuuri vastu ning on üles kasvanud muusikutest ema ja isa torupillimängu naelapillihelide saatel.

Sõprade arvates on Emma nagu päike, ta on soe ja energiline ning tal on alati aega teiste mured ära kuulata.

Emma õpetaja on Maarika Reimand.