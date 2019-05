"Tähtede lava" veebihääletuse võitja ja otse poolfinaali pääsenud ja sealt omakorda žürii otususega finaali saadetud Sireli on väga positiivne, rõõmus ja heatahtlik tüdruk. Ta armastab loodust, inimesi, elu - ja maailm armastab teda vastu.

Sirelil on palju häid sõpru. Talle meeldib nendega teha erinevaid lõbusaid tegevusi: vaadata filme, teha pilte, käia kohvikutes ja nautida üksteise seltskonda. Sireli sündis perre, kus ema on ukrainlane ja isa eestlane. Talle on südamelähedased mõlemad kultuurid, aga ta tunneb siiski, et on oma hingelt rohkem eestlane. Sireli õpib Põlva Koolis.

Kõige paremad hetked Sireli elus on seotud muusikaga - ta on sündinud ju 1.oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval. Parimate hetkede hulka kuulub kindlasti kahe aasta tagune Laulukarussellil osalemine, mis andis head mälestused ja kogemused kogu eluks.

Sireli õpib viiulit ja klaverit, mängib keelpilliorkestris ning käib soololaulutundideds õpetajate Margot Suure ja Riivo Jõgi juures. Põlva Muusikakoolist on saanud talle nagu teine kodu. Vabal ajal kuulab Sireli muusikat.