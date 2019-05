Victor Crone: Hollandi võit mind ei üllatanud, küll aga Norra edu

Tänavuse Eurovisiooni võitis Hollandi esindaja Duncan Laurence lauluga "Arcade". "See ei olnud üldse üllatus. Ta on olnud ennustustabelite tipus juba algusest peale. Ma arvan, et keegi polnud tema võidust üllatunud. Ma olen tema pärast rõõmus, see on väga hea laul. Ta vääris võitu," ütles Crone, kes jäi võistluspalaga "Storm" 19. kohale, "Vikerhommikule".

Hoopis rohkem üllatas Crone'i Itaalia teine koht ja Norra viies koht. "Ma arvan, et ma olin veidi Norra loo edust üllatunud, nad pääsesid esiviisikusse. Itaalia oli teine, neil oli hea laul, ma olin ka sellest üllatunud. Aga kõige enam ikkagi üllatas Norra, ma ei uskunud, et nad nii kõrgele jõuavad, aga ma olen nende üle rõõmus," tõdes Crone.

Crone lisas, et on palju mõelnud oma tulemusele ning kui alguses oli selles pettunud, tunneb end nüüd juba palju paremini. "Ma arvan, et mul oli iseendale suur pinge peale pandud. Oli palju emotsioone, ma olin närvis, ma olin elevil. Nendel päevadel on tulnud paljuga tegeleda. Pärast lavalolekut ja hääletamist tundsin end tühjana," tõdes Crone.

Crone otsustas veidi kauemaks Tel Avivi jääda ning veedab seal aega sõpradega. Tagasi Eestisse lendab Crone teisipäeval. "Ma arvan, et oli kõike. Ma olen olnud Iisraelis 16 päeva ja mul on olnud suur pinge. Ma tundsin end pisut tühjalt, aga ma olen väga rõõmus nüüd. Ma tunnen end etteaste pärast hästi, ma lootsin paremat kohta, aga üleüldiselt tunnen ma end hästi. Ma tegin, mida suutsin," võttis Crone oma kogemuse kokku.

Victor tundis, et tema esinemine finaalis oli teisipäevasest poolfinaalist etem. Tel Avivis veedetud aja rõõmsaim hetk oli mehe sõnul kindlasti finaali pääsemine.

Victor tõdes, et tahaks Eurovisioonimöllu uuesti kogeda, kuid ei tea veel, kas Eesti või Rootsi esindajana. "Ma teadsin, et see saab olema hektiline, aga mul oli väga lõbus, see oli pöörane. Ma juba igatsen seda ja tahaksin seda uuesti teha," põhjendas ta.