Maarja Soomre avaldas esimese singli "Peopesa" koos DJ Lauri Tähega

Maarja Soomre on pigem tuntud kui pärimuslaulja, kuid singel viib meid hip-hopi ja jazzi maailma.

Aasta tagasi kutsuti Maarjat ansambli Tintura plaadile ühte loosse külalisartistiks ja ta sai tuttavaks DJ Lauri Tähega. Pikk ühine autosõit Tintura kontserdile ja põnevad vestlused panid idanema mõtte luua koos muusikat. Idee arenes vaikselt, kuni ühel päeval saabus Maarja postkasti kiri Laurilt, milles oli sämpleriga tehtud demo. Vastuseks saatis Maarja oma loodud teksti ja meloodia ning käivitus ühine loomeprotsess. Lauri saatis demo ka Peedu Kassile, kes lisas kohe omapoolseid muusikalisi ideid. "Arutlesime pikalt, millist sooloinstrumenti lugu vajab, kuni turgatas pähe sordiiniga trompet. Kuna olime ka Allaniga Tintura plaadil koos muusikat teinud, siis teadsime kohe, keda kampa kutsuda, ning lugu saigi valmis," räägib loo autor Maarja Soomre.

Soomre selgitas, et "Peopesa" on kevadöine unetus: hetk, mil oled aru saanud, et keegi on su südame külge end kinnitanud, kuid mida selle tundega peale hakata. Peas on tuhat küsimust ja nimetut emotsiooni, millele ei julge ega oska vastuseid küsida. Aga und ei tule ega tule ja homme peab jälle vara ärkama. Seega ei jää muud üle, kui oma mõtted välja kirjutada, et saaks ometi uinuda.

Maarja Soomre on õppinud Viljandi kultuuriakadeemias jazzmuusikat ning jõudnud oma muusikalisel rännakul pärimuse teedele, lauldes eesti pärimusmuusikat, reisides ja kogedes maailmamuusika mõnu. Maarja mängib ansamblites RÜÜT ja Päri Päri ning õpetab rütmimuusika teooriat G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis ja korraldab Otsa kooli maailmamuusika laagrit MaailmaOtsas. Oma loomingut on Maarja ka varem kirjutanud ja esitanud ansamblis Näkk Loviise. Tänu Laurile tõmmati see sahtel jälle lahti ja sinna tekib materjali aina juurde.

Lauri Täht on DJ-na tegutsenud aastast 2001. Ta on teinud koostööd paljude Eesti räpi artistidega nagu Gorõ Lana, Noizmakaz, Põhjamaade Hirm ning viimased kümme aastat on ta olnud DJ-ks Reketile. Lauri mängib koosseisudes Leikki ja Tintura ning viimased neli aastat juhib Raadio 2-s omanimelist saadet "Tähetund". Lauri on lisaks loo salvestamisele ja miksimisele ka Maarja singli produtsent.

Peedu Kass on hinnatud bassist, kelle muusikaline eneseväljendus on väga mitmekülgne. Ta on muusik, helilooja, arranžeerija ja õpetaja ning mängib koosseisudes Miljardid, Peedu Kass Momentum, Erki Pärnoja, Bad Habits Trio, Anna Kaneelina ning teeb ka oma sooloprojekti.

Allan Järve on trompetimängija ning viljeleb nii jazzmuusikat kui ka poprokki. Ta on koostööd teinud paljude eesti artistidega ning on hetkel tegev mitmes koosseisus nagu Estonian Dream Big Band, JT Conception, Raul Sööt Deeper Sound, Toomas Rull kvartett, The Swinging Sisters, Lauri Kadalipp Social Jazz, Susanna Aleksandra kvintett, Matthew Hyde kvintett ja New Wind Jazz Orchestra. Maarja ja Lauriga seob teda ka koostöö Tintura albumil "Ebaõiglase uni".