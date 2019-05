Victor Crone: tahan tulevikus Eurovisioonile tagasi tulla ja esiviisikusse jõuda

Victor Crone rääkis pärast Eurovisiooni finaali, et on veidike pettunud, et tegid "Stormiga" nii keskpärase tulemuse. Ta ei tea, mis jäi puudu, kuid tunnistas, et tegemist oli sürrealistliku kogemusega, mida ta jääb taga igatsema. Samuti märkis ta, et tahab Eurovisioonile tulevikus tagasi tulla, et esiviisikusse jõuda.

"Ma olen veidike pettunud. Ma oleks tahtnud teha Eesti eest parema tulemuse, olla kõrgemal kohal, aga me jäime keskele," tõdes Crone saatele "Hommik Anuga" ja ütles, et Hollandi laul oli kindlasti võitu väärt.

Ta ei teadnud öelda, mis jäi puudu. "Ma arvan, et tegin finaalis hea esituse. Andsin maksimumi, vokaal oli päris hea ja ma ei tea ... ei süüdista kedagi. Meil oli tore, ma hakkan sellest kõigest puudust tundma."

Crone ei osanud öelda, kas võistlus oli raskem kui ta arvas. "See oli sürrealistlik kogemus. Olen vaadanud ja unistanud Eurovisioonist lapsepõlvest saati ja ma arvan, et ka täna oli palju lapsi telekate ees. Hoidke oma unistustest kinni. Ma täitsin oma unistuse, aga ma tahan [tulevikus Eurovisioonile] tagasi tulla ja jõuda viie hulka."

Ta tõdes, et see on olnud üks põrgulik sõit oma tõusude ja mõõnadega. "See on olnud üks hullumeelne kogemus ja kindlasti hakkan ma seda igatsema. Ma loodan, et eestlased on veidigi rahul 19. kohaga."

Crone tunnistas, et oli tõepoolest väga pinges, sest Eesti on talle oluline. "Olen olnud teie maal kolm aastat, see on tänaseks mu teine kodu. Ma tõesti armastan Eestit. Finaali jõudmine oli mu jaoks suur kergendus, sest te saatsite mu siia ja ma olen selle eest väga tänulik."

Ta plaanib Iisraelis koos sõprade ja vanematega veeta veel kaks päeva. "Püüan rahuneda Iisraelis ja siis tulen tagasi Tallinnasse. Ma armastan Eestit. Aitäh!"