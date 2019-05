Victor Crone: lootsin kohta esikümnes, olen tulemuses pettunud

Victor Crone rääkis pärast Eurovisiooni finaali, et on oma kohas ja punktides pettunud.

"Etteaste oli täna väga hea, mul oli lõbus, aga ma olen veidi õnnetu nende tulemuste tõttu," ütles Crone Eesti meediale finaalvõistluse järel. Victor Crone jäi Eurovisiooni finaalis 86 punktiga 19. kohale. Crone teenis žüriilt 38 punkti ja publikult 48.

Eriti pettunud oli Victor selle üle, et Rootsi žürii ei andnud talle ühtegi punkti. "Väga-väga pettunud," tunnistas Crone.

Crone oli teadlik ka sellest, et etteaste ajal jäi kaadrisse laval ekslev kaameramees, kuid ei usu, et see oli kasina punktitulemuse põhjus. "Ma lootsin kindlasti kohta esikümnes, aga ma loodan, et eestlased arvavad, et 19. koht on ka hästi," ütles ta.

Victor lisas, et oli oma musikaalse sooritusega rahul ning sellele aitas kaasa muudatus kõrvamonitoridega. Varem oli Victori sõnul taustalauljaid liiga tugevalt kuulda.

Victori sõnul oli talle üllatus, et Hispaania ei saanud kõrget tulemust. Hispaania jäi 22. kohale.

Eurovisiooni ajal alkoholiga piiri pidanud Victor lubas, et võistluse lõppu tähistab ta ilmselt külma õllega.