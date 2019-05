"See tähendab suurelt unistamist, see tähendab alati muusika esikohale seadmist," ütles rõõmus Laurence kristallist võidumikrofoni kätte saades.

Auhinna ulatas lauljale möödunud aasta võitja Netta Barzilai.

Võitja pressikonverentsil ütles Duncan Laurence, et ta süda lõi tulemuste välja kuulutamisel ilmselt umbes 200 korda minutis. "Liiga kiiresti, olen õnnelik, et praegu siin olla saan," naeris laulja.

Tema sõnul pole olemas sõnu, mis suudaks edasi anda valdavaid emotsioone. "Olen nii õnnelik, see on tõeks saanud unistus, see tõesti sai tõeks," oli Laurence õnnelik.

Duncan tunnistas, et tegelikult ei julgenud ta võitu loota hoolimata ennustustest. Saladus Eurovisiooni võitmiseks peitub laulja sõnul just saladusteta tegutsemises ja avatud olekus.