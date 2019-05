Fotod ja video: Vilgats ja Oja saatsid Victor Crone'i muusikalise üllatusega

Laupäev tuleb eurotiimil eriti pikk, sest lõuna ajal on kontserdi täisläbimäng, vahepeal on mõned tunnid puhkust, siis tuleb minna juba juuksurisse ja meiki ning edasi algabki suur võistlus. Muusikud peavad oma energiat seal väga säästma, sest messihallis on päris lärmakas ja kohaliku kombe kohaselt ei lülitata seal hetkekski välja konditsioneeri, mis puhub liiga külma õhku ja on seetõttu häälele kahjulik. Nii käiaksegi end väljas kosutamas maheda sooja ilma käes.

Victor oli hotellist väljudes rõõsameelne, öeldes, et pole mõtet võistlusele tulla, kui viimase hetkeni pingutada ei taha.