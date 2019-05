Galerii: sellise trofeega läheb koju Eurovisiooni võitja

Eurovisiooni lauluvõistluse trofee on disaininud Kjell Engman (sünd 1946) Rootsi klaasifirmast Kosta Boda. Unikaalne käsitsi valmistatud trofee on spetsiaalselt Eurovisiooni lauluvõistluse jaoks tehtud. See on klassikalise mikrofoni kujuga ja on valmistatud monoliitsest läbipaistvast klaasist, mis on liivapritsitud ja värvitud detailidega.

Trofee väiksem versioon antakse võitnud laulukirjutajatele, heliloojatele.