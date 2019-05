Primal Screami ninamees nimetas Madonnat Iisraelis esinemise eest prostituudiks

Muusikud, nende hulgas Roger Waters, Peter Gabriel ja Wolf Alice allkirjastasid selle aasta alguses avaliku kirja, milles kutsusid üles üritust boikoteerima ja BBC-d selle kajastamisest loobuma, vahendab NME.

"Madonna on raha nimel valmis tegema mida iganes. Ta on täielik prostituut, mitte et mul prostituutide vastu midagi oleks," märkis Gillespie intervjuus BBC telesaatele "Newsnight".

"Ma arvan, et kogu asi on loodud selleks, et Iisraeli riiki ja selle häbiväärset Palestiina rahva kohtlemist normaliseerida. Iisraelis esinedes sa normaliseerid seda. Primal Scream ei esineks Iisraelis mitte kunagi. Ma arvan, et Madonna januneb meeleheitlikult lihtsalt meedia tähelepanu ja raha järele. Nad maksavad mõistagi väga-väga hästi," lisas ta.

Vt intervjuud selle täispikkuses allpool.

Gillespie lisas, et riik istub varastatud maal ja ütles, et ta ei ole antisemiit, lisades, et paljud tema eeskujud on juudi päritolu. "Karl Marx, Bob Dylan," nimetas ta.

Madonna teatas nädala alguses, et kellegi poliitilise agenda pärast ta esinemisest loobuma ei hakka, lisades, et samamoodi ei lakka ta rääkimast inimõiguste rikkumiste vastu, olenemata sellest, kus maailma paigus need aset leiavad.

"Mu süda puruneb iga kord, kui ma kuulen selles piirkonnas kaotatud süütutest eludest ja vägivallast, mida pikendatakse nii sageli ainult selleks, et sobituda sellest iidsest konfliktist kasu saavate inimeste poliitilise agendaga. Ma loodan ja palvetan, et me vabaneks peagi sellest kohutavast hävingutsüklist ja looks uue tee rahuni," lisas ta.

Palestiina ja Iisraeli vahelise konflikti tõttu on mitmed muusikud, sealhulgas Lana Del Rey ja Lorde protestijate surve tagajärjel riigis esinemisest loobunud.

Kuid Nick Cave & The Bad Seeds ja Radiohead on mõlemad keeldunud Iisraelis esinemist tühistama, mida Radioheadi ninamees Thom Yorke selgitas sellega, et ühes riigis esinemine ei ole sama, mis selle valitsuse toetamine.