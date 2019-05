Galerii: Eesti eurotiim kohtus Eurovisiooni-fännist Eesti suursaadikuga

Eesti suursaadik Sulev Kannike on suur Eurovisiooni fänn ja hoiab kõvasti Eestile pöialt nagu reedesel vastuvõtul selgus. Ka Victor Crone esines liigutava sõnavõtuga, öeldes, et Eesti on andnud talle lauljana siiani elu parima võimaluse esineda maailma vanimal ja suurimal lauluvõistlusel. Victor tänas kõiki, ütles et pingutab väga, et finaalis väärikalt esineda ja veetis rõõmsalt aega nii oma pere kui ka teiste kohalolijate seltsis.