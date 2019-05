Eesti on finaali eel ametlikus ennustustabelis mitu kohta langenud

Crone'i ennustatakse tabelis nüüd hoopis 22. kohale Valgevene esindaja Zena järel. Võimalus, et Victor võidab Eurovisiooni võistluslooga "Storm", on ennustuste kohaselt alla ühe protsendi.

Võistluse favoriit on jätkuvalt Hollandi esindaja Duncan Laurence looga "Arcade", kelle võidutõenäosus on 47 protsenti. Talle järgneb Austraalia esindaja Kate Miller-Hildke looga "Zero Gravity", kelle võimalus võita on tabeli järgi 12 protsenti ja Šveitsi esindaja Luca Hänni looga "She Got Me", keda ennustatakse võitjaks 7-protsendilise tõenäosusega.

Finaal toimub laupäeval, 18. mail kell 22 ja seda kannavad üle nii ETV, ETV+ kui ka ERR.ee.