Marko Reikop sööb: seekord Iisraeli kohalikku toitu

Reikop märkis, et neid toite ei olnud lihtne kätte saada, sest väga paljud Iisraeli populaarsed toidud saavad nt kohalikus pagariäris tunni ajaga lihtsalt otsa.

"Kui sa neid toite vaatad, siis nad näevad enamasti kõik ühtemoodi pruunid välja ja ei ole aru saada, kas tegemist on soolase või magusa roaga," märkis ta.

Šakšuka on näiteks Aafrikast Iisraeli tulnud immigrantide toit, mille kohalikud on võtnud väga omaks. See on hommikuroog ja tähendab tõlkes "segu". Sellesse kuumutatakse tomateid, lisatakse palju pipart, lüüakse peale munad. Nende tomatite kuumuses see muna kalgendub ja muutub muna-tomati roaks, selgitas Reikop.

"Ta on maitse poolest isegi natuke parem kui ma arvasin. Aga midagi head ei saa selle kohta öelda, sest see on selline hapu tomatimaitse. Eriti vürtsikas see ka ei ole. Lihtsalt tomat on ära keedetud, väga hapuka maitsega ja seal peal on lihtsalt muna. Tõenäoliselt väga tervislik, aga kui mul õnnestuks hommiku-, lõuna- ja õhtusöögil seda vältida, siis ma seda teeksin."

Jachnuni osas ei olnud Reikop paremini meelestatud. "Kuidas ma seda nüüd ütlen? See on üks mõttetuim plönn, mida ma elus söönud olen. Selle struktuur on väga halb. Ta on selline kitjas, kõva, jääb hammaste külge kinni ja tal on kergelt rasva maitse. Tal minu meelest ei ole mitte mingit maitset. Mitte mingisugust lõhna."

Magustoidu sektsiooni kommenteerides märkis ta, et kui neid toite katsuda, nuusutada ja proovida, siis tegelikult pole võimalik aru saada, mis asi see on.