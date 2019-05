Laura Põldvere reastas oma Eurovisiooni-lemmikud

Rootsi – John Lundvik "Too Late For Love"

"Rootsil on alati väga hea produktsioon ja neil on ikkagi see laulukirjutamine hinges. Nad oskavad seda väga hästi. Aga üks asi, mis mulle meeldis selle puhul eriti, oli see, et see valgusvihk oli peaaegu nagu Koit Toome oleks tulnud "Veronaga" lavale," ütles Põldvere, lisades, et see on mõnusalt meeldejääv ja lihtne ning tema standarditele vastav lugu.

Holland – Duncan Laurence "Arcade"

"Ma täitsa imestasin, et teda peetakse favoriidiks. Väga ilus meloodia-harmoonia ja väga ilus visuaal on sinna taha ehitatud. Ma täiesti imestasin, et mulle endale see meeldis. Just nimelt muusikuna mulle tundub, et see toimiks, aga pigem ma ütleks, et Eurovisiooni tavavaatajale see ei pruugi finaalis toimida."

Aserbaidžaan – Chingiz "Truth"

"Alguses, kui see lugu mulle meelde jäi, siis ma neid robotelajaid ei pannud tähele. Ma võib-olla nendes väga kindel ei ole, aga ikkagi. Peaks ütlema, et sel aastal mul kogu Eurovisiooni kontekstis ei olnud tohutuid lemmikuid. Kuidagi keeruline oli valida. Ilmselt inimeste arvamus lähebki selle poole, et kas neile meeldib mingisugune visuaalne osa või sotsiaalne sõnum, mis neid puudutab."

Eriti üldse ei meeldinud Põldverele Norra eurolugu "Spirit in the Sky", mida esitab KEiiNO. "Nad olid ühel kaalukausil koos San Marinoga. Mulle kuidagi tundub, et Norra mingis kontekstis toimib ja fännid võtavad seda kohapeal hästi vastu, aga lihtsalt ise vaadates ja olles kodus rahulikus meeleolus, siis see lugu kohe ei tekita emotsiooni. Imestasin, et norrakad on sellise loo valinud sel aastal."

Victor Crone'st rääkides märkis Põldvere, et kogu Eurovisiooni-kambas on ta ikkagi väga hea.