Robert Pattinsonist saab ilmselt järgmine Batman

Robert Pattinson peab allikate sõnul läbirääkimisi, et astuda režissöör Matt Reeves'i eelolevas superkangelasfilmis "The Batman" üles Batmani rollis. Film jõuab kinodesse 25. juunil 2021.

Kuigi allikate sõnul pole lepingut veel sõlmitud, olevat Pattinson esimene valik ja kokkuleppeni jõutakse õige pea. Warner Bros teemat ei kommenteerinud, kirjutab Variety.

Warner Bros'i ja DC Comics'i koostöös valmiva filmi eelproduktsioon peaks algama sel suvel.

Kaks viimast "Ahvide planeedi" filmi lavastanud Reeves võttis "Batmani" lavastamise ülesanded Ben Affleckilt üle 2017. aasta jaanuaris ja on alates sellest ajast suurprojekti edasi arendanud. Affleck ja Warner Bros alustasid läbirääkimisi esimese Batmani-rollist loobumise üle pärast "Õigluse liiga" esilinastumist, võimaldades Reeves'il valida omale uus Bruce Wayne.

Reeves produtseerib "The Batmani" koos Dylan Clarkiga, kellega tehti koostööd ka "Ahvide planeedi" juures.

Pattinson võeti Batmani rolli, olgugi et Reeves jätkab veel stsenaariumi lõpliku versiooni lihvimist.

33-aastane endine südametemurdja filmist "Videvik" ("Twilight"), kes on edukalt pöördunud hoopis arthouse-kino juurde, on teiseks noorim näitleja, kes kunagi Batmani suurel ekraanil mänginud pärast Christian Bale'i, kes oli 31-aastane, kui "Batman alustab" ("Batman Begins") 2005. aastal esilinastus.

Warner Bros, kes on andnud Reeves'ile küllaldaselt aega stsenaariumi arendamiseks, loodab, et DC-ikooni uusim iteratsioon saab tehtud õigesti, eriti pärast "Batman versus Supermani" ja "Õigluse liigaga" kaasnenud pettumust.

"The Batmani" ametlikku võtete alguskuupäeva veel määratud ei ole. Siseallikate sõnul võib filmimine alata 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses.

Pattinson astub üles ka teises Warner Bros'i filmis: Christopher Nolani sündmusfilmis, mille peaosas on John David Washington ja mis esilinastub 17. juulil 2020.

Kokku linastub Pattinsonil tänavu neli filmi, neist esimesena Claire Denis'i "High Life". Samuti astub ta üles Robert Eggersi linateoses "The Lighthouse", mis teeb kummarduse Cannes'i filmifestivalile, Netflixi filmis "The King" ja filmis "Waiting for the Barbarians".