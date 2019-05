Galerii: Mereohutuskuul avati mõlemad Tallinna tuletornid huvilistele

Tallinna sihi ülemine tuletorn asub Tallinnas Lasnamäel. Tuletorn on rajatud merepinnast umbes 40 meetri kõrgusele, ka ehitis ise on 40 meetri kõrgune. Seega, tuli on merepinnast 80 meetrit kõrgemal. Viimati avati see külastajatele kümme aastat tagasi ning on raske ennustada, millal see jälle võiks juhtuda.

Tallinna sihi alumine tuletorn rajati 1806. aastal. Tuli on merepinnast 49 meetri kõrgusel. Hoone ise on tervikuna 18 meetri kõrgune, kuid tuli ei ole hoone tipus.

Mereohutuskuu puhul räägiti, kuidas tuletornid töötavad, milliste ohtude eest tuletorn hoiatab, miks osad tuletornid on avatud aga teised mitte ja igaüks sai oma silmaga näha, milline imeline vaade merele avaneb tuletorni rõdult.