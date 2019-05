Türgi naisräppar Asena avaldas loo koos Joosep Järvesaare ja Nubluga

Eestis elav Türgi räppar Asena andis välja muusikavideo loole "Small Talk". Tegemist on lauljatari debüütsingliga, mis on kirjutatud koos Joosep Järvesaare (Jozels) ja Nubluga.

Värske singel "Small Talk" on Asena sõnul inspireeritud Kodak Blacki loost "Unexplainable" ja on vastulause tänapäeva ühiskonnas igapäevaseks saanud small talk'idele. "Ütlen juba kohe loo alguses välja, et mulle ei meeldi small talk'id. Tunnistan, et ka igapäevaselt ei istu need mulle, sest mulle meeldib enda mõtteid jagada sügavamal tasandil kui lihtsalt niisama," rääkis ta. "Kui tahta kedagi terviklikult mõista, on oluline teda ka kuulata. Kannan seda mõtet endaga iga päev kaasas."

Kuidas jõudsid produtsent ja DJ Joosep Järvesaar ja räppar Nublu Asenani? "Juhtusin mõni aeg tagasi YouTube'is üht laulu kuulama, millel oli jumalik refrään väga huvitava naisvokaaliga. Olin täiesti veendunud, et tegemist oli sämpliga, aga pärast mõningast süvenemist selgus, et see polnud sämpel ning et see laulja elab lausa Eestis," kommenteeris Järvesaar ja sõnas, et juba järgmisel päeval olid nad stuudios ja tegid koos muusikat.

Asena lisas, et Nublu kaasamise ettepanek tuli Järvesaare poolt. "Nad on varasemalt koostööd teinud ning Nublu tõi stuudiosse uut energiat ja loomingulisust juurde. Olen väga tänulik, et mu ümber on inimesed, kes aitavad mu unistusi teoks teha ja on mu üles leidnud."

"Small Talk" muusikavideo on üles filmitud Tartus, Tagurpidi Majas ja selle ümbruses. Asena sõnul tuli võttepaiga idee Järvesaare poolt. Algselt olid laual teised ka teised variandid, aga kuna lauljatar polnud varem Tagurpidi Majas käinud, tundus mõte intrigeeriv.

Asena on Türgist pärit lauljatar, kes elab juba kolmandat aastat Eestis ja õpib Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Muusikani jõudis ta juba noores eas, mil asus viiulit õppima ja on laulnud juba pisikesest saati.