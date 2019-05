Suri sotsiaalmeediastaar Grumpy Cat

Kuulsa kassi omanikud teatasid kassi surmast sotsiaalmeedias. "Me oleme kirjeldamatult õnnetud, et peame teatama Grumpy Cati lahkumisest," seisis teates, vahendas Huffington Post.

Kass suri kuseteede infektsioonist tekkinud tüsistustesse. "Ta lahkus rahulikult oma kodus ema Tabatha käte vahel," seisis teates.

Grumpy Cati tegelik nimi oli Tardar Sauce, oma staarinime sai ta sotsiaalmeedias, sest oli silmapaistvalt pahura ilmega.

Kassil oli Facebookis 8,5 miljonit fänni, Instagramis 2,4 miljonit jälgijat ja 1,5 miljonit inimest jälgis kassi tegemisi Twitteris. Kassil oli kanal ka Youtube'i videokeskkonnas, kus tema viimaseks videoks jäi sõit robottolmuimejal. Loomatoidubränd Friskies on kassile andnud humoorikate videote eest elutööpreemia. 2017. aastast on San Francisco Madame Tussauds vahakujude muuseumis Grumpy Cati vahakuju.

Grumpy Catiga tahtsid pildile jääda paljud kuulsused, nende hulgas näiteks modell ja diseainer Georgia May Jagger.

