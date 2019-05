Rakvere räppar Maxtract annab välja sooloalbumi

"Maxtracti looming on täis nii kalambuurseid riime kui ka ilusaid omaloodud ja -lauldud meloodiaid, mis annavad kokku mõnusa ja positiivse helikuvandi," iseloomustas Genka Maxtracti ja tema loomingut. "Lisaks on tema suureks plussiks see, et ta kirjutab ise kõik oma biidid ja muusika, seal on tunda nii vana head Rakvere astumist kui ka garneeringuks meeldejäävaid meloodiaid. See, kuidas ta enda loomingusse suhtub ja seda esitab, meenutab mulle vahel millegipärast natuke Mike Skinnerit," lisas ta.

Maxtract on Rakveres juurtega vokalist, instrumentalist, laulukirjutaja ja räppar, kes on olnud seotud gruppidega nagu Grässhopas ja RLV Massive. Lisaks muusika ja sõnade kirjutamisele on Maxtract "Pumpüssi" saatejuht.