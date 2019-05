Egert Milder laulis üle-euroopalises ühisprojektis Queeni legendaarset laulu

Laulja Egert Milder osales üle-euroopalises lauluprojektis, kus oli üks 28 lauljast, kes Queeni laulule "Friends Will Be Friends" uue hingamise andis.

"Mõni aeg tagasi võttis minuga ühendust üks Saksamaa muusikaettevõte ja rääkis mõttest, kuidas 28 Euroopa Liidu riigi lauljat võiksid koos laulda Queeni lugu "Friends Will Be Friends", mille kasutamisele oli Brian May juba ka oma õnnistuse andnud," kirjeldas Egert Milder Facebookis, kuidas ta 27 teise riigi esindaja kõrvale laulma sattus.

Energiad said mobiliseeritud ning kuuga valmis kõikide Euroopa Liidu riikide koostööna sõprusehümn. "On suur au laulda koos sedavõrd andekate eurooplastega - teiste seas Poola eelmise aasta "The Voice"i võitja Marcin Sójka, ägeda vokaaliga Soome laulja Lxandra või näiteks 2012. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste tunnuslaulu "Endless Summer" laulja Oceana," ütles Milder.

Milder usub, et iga edu ja saavutuse taga on koostöö ning iga õnnestunud koostöö taga sõprus ning sõbralik suhtlus.