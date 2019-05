Prantsuse saatkonna nõunik: Eesti laul on fantastiline, Austraalia eristub

Julien Paupert tõdes, et ei ole Eurovisiooni liiga kiindunud. "Ma ei ole suur eurovisioonifänn, inimesed laulavad kõik samas keeles, inimesed ei esinda oma kodumaad. Ma ei saa sellest ideest enam aru. See on natuke kurb," tõdes mees, et võistlejad ei pea kandma rahvariideid, aga võiksid riiki esindada vähemalt oma keeles.

Ta kiitis Prantsusmaa tänavust eurolaulu "Roi", mida esitab prantsuse keeles Bilal Hassani. Šveitsi esindaja Luca Hänni laulu "She Got Me" mees aga uuesti ei mängiks.

Kuuldud lauludest jäi Paupertile enim kõrvu Austraalia esindaja Kate Miller-Heidke pala "Zero Gravity". "See on teistege võrreldes üsna originaalne. Eurovisioon on nagu supp, sa paned sinna palju elemente ja enam ei saa aru, mis on mis. Tema on natuke erinev, see on lahe," kiitis mees.

Kõige enam meeldis talle muidugi aga Eesti esindaja Victor Crone lauluga "Storm". "Mu naine on rootslane, mulle peab see meeldima. See on imeline," põhjendas ta.

Eurovisiooni võistluste ajakava:

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee