Kuula: Kristel Aaslaiu bänd Gram-Of-Fun andis välja suvise EP

Soul-funk-pop ansambel Gram-Of-Fun andis sellel reedel välja EP "Second Breakfast" koostöös plaadifirmaga Made in Baltics (Sony Music).

Muusikat iseloomustavad märksõnad rõõm, vabadus, üksindus ja kurbus. ''Meie EP on väga laidback – kaasamõtlemiseks ja võnkumiseks. Nende nelja loo sees on rahulikumat romantikat, raskemat tatsumist ja rõõmsat kulgemist,'' ütles Kristel Aaslaid, ansambli solist.

Plaadi põhisingliks on lugu "Reservation", kus teeb kaasa ansambel Levskist tuntud Kostja Tsõbulevski. "Lugu reservation ühendab meie armastuse 1880date muusika vastu ning GoF-i bassimehe ja ansambli Levski liid-singeri Kostja omanäolise hääle ja meloodia tunnetuse. Arvan, et kui suvel ilusa ilmaga läbi Eesti sõita, siis võiks see lugu iizilt kogu tripi ripiidi peal käia. Plaanin selle ise kindlasti järgi testida," täpsustas Martin Kuut. "Omavahel oleme üksmeelselt otsustanud, et sellest saab põhi suvine hängilugu," lisas Jaan Jaago.

Bändi põhituumiku moodustavad Kristel Aaslaid, Martin Kuut, Jaan Jaago ja Philip Nikolajev, kuid live-koosseisus on juures kitarrist Raul Ojamaa ja bassist Kostja Tsõbulevskiga. Esimeseks ametlikuks singliks oli lugu "Getaway", millele tehti äge live-video. Eelmise aasta esines bänd mitmetel olulistel festivalidel (Tallinn Music Week, Sweet Spot, Juu Jääb jt) ning sügisel soojendati Rock Cafe's funk-soul ansamblit Jungle.

Uut materjali esitletakse kahe kontserdiga Tartus ja Tallinnas. Tartu kohalikus lokaalis Forrest 25. mail ning Tallinnas Smuuvi peol Padas 1.juunil. Lisaks astub ansambel üles mitmel mõnusal suvefestivalil sh. Võnkel, Lääne-Virumaal, 14. juunil ja Sweet Spotil 29. juunil Tallinnas. Sügisel järgnevad ansambli esimesed väliskontserdid.