Eurovisiooni peaprodutsent Jon Ola Sand kinnitas, et lõpuks on saavutatud ametlik kokkulepe Madonnaga, kes astub üles Eurovisiooni finaalis

Sand tõi välja, et Madonna kannab Eurovisiooni finaalis ette kaks lugu. "Ma usun, et see on fännidele fantastiline võimalus, et Madonna külastab maailma suurimat meelelahutussündmust."

Enne Eurovisiooni esimest poolfinaali sõnas Jon Ola Sand, et mingit ametlikku kokkulepet Madonnaga ei ole ning kuni pole allkirjastatud lepingut, ei saa ka olla kindel, et popstaar finaalis üles astub.