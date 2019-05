Maiken Schmidt osales noorena spordisarjas "TV 10 olümpiastarti": mul on väga sportlik perekond

"Ringvaates" oli külas näitleja Maiken Schmidt, kes rääkis saates lähemalt, kuidas ta lõi noorena kaasa spordisarjas "TV 10 olümpiastarti". Samuti rõhutas ta, et tegeles noorena paljude erinevate spordialadega, kuid eriti südamelähedane oli just võimlemine.

Maiken Schmidt sõnas "Ringvaates", et tal on väga sportlik perekond ning tema jaoks oli väga loomulik ka ise sporti teha. "Mina mäletan, et 500 meetri jooks oli põhiline ala, aga kui olid vabariiklikud või veidi suuremad võistlused, siis olid ka 600 ja 800 meetri jooks, seega selle kohta öeldakse vist keskmaajooks," tõdes ta.

Ta kinnitas samas, et kuigi kergejõustiku vallas meeldis talle enim jooksmine, siis tegeles ta 13 aastat ka rühmvõimlemisega. "See oli minu trumpala, aga isa oli keskmaajooksja, seega ma pidin tema meeleheaks ka jooksma," ütles ta ja nentis, et sinna kõrvale mahtus veel lisaks rahvatants, peotants, korvpall, kaugushüpe ja tõkkejooks.

"Võib-olla ma järgmine kord saan tulla "Laulukarusselli" meenutussaatesse, sest ma olin seal ka," ütles näitleja ja rõhutas, et läks kooli õppima tantsu, mis on spordile tegelikult väga lähedal. "Seal puutusin kokku näitlemisega, seega see on väga loomulik tee olnud, kuid mulle meeldib siiani väga sporti teha."

"Ma ei ole nüüd paar aastat enam jooksmas käinud seoses poja sünniga, aga mul on alati tunne, et kui kusagil filmis läheks vaja, siis ma arvan, et oleksin hästi kõva jooksja," tõdes Schmidt ja kinnitas, et enesekindlust on tal palju, aga tugevust mitte.