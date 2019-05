Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio: ajakirjad on uued raamatud

Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio kinnitas "Ringvaates", et naisteajakirjad on tänaseni oluline valdkond. "See on suur trend, näib isegi, et ajakirjad on uued raamatud, see sobib inimestele," ütles ta ja tõi välja, et kui võib näha ajalehtede surma, siis ajakirjadega seda muret veel ei ole.

Ta rõhutas ka, et mõtlesid toimetuse kaua, keda panna maikuus ilmunud sünnipäevanumbri esikaanele. "Me oleksime tahtnud väga presidenti, aga ta on sellises hoiakus, et ei soovi väga naisteajakirjade kaanel olla, mistõttu oli meil valik veel keerulisem," sõnas Kaio ja rõhutas, et nad on siiski väga õnnelikud, et otsustasid kaanele valida Anne Reemanni ja tema tütre Saara Nüganeni.

"Kui Eesti Naine on 95-aastane, siis sellest 17 aastat ilmus ta Eesti Vabariigi ajal ning tegelikult kogu ajakirja imidž on ehitatud üles esimese vabariigi nostalgiale," ütles ta ja mainis, et see nostalgia lõi eriti lõkkele pärast sulaaega. "Me ise viskame nalja, et Eesti Naine on nii kange, et isegi Stalini elas üle."