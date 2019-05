Marko Reikop Tel Avivis: maailma parim hummus ja kohtumine Andres Mustoneniga

Reikop rõhutas, et Iisraelis on juba viimased 3000 aastat kõneldud sama keelt ning see on ka terve aja kandnud sama nime. "Tel Aviv ei ole tegelikult Iisraeli pealinn, kuid enamik riigid on saatkonnad toonud just siia, samuti asjuvad siin ka enamik riigiasutused," ütles ta ja mainis, et Ameerika Ühendriigid see-eest kolis just enda saatkonna üle Iisraeli pealinna Jeruusalemma. "Samas on ta üks nooremaid ja moodsamaid linnu Iisraelis, olles vaid 110 aastat vana."

Tel Avivi olemust annavad kõige paremini Reikopi arvates edasi just rannad. "13 erinevat randa on siin kokku ja National Geographic on nimetanud Tel Avivi isegi Euroopa Miami Beachiks," ütles ta ja rõhutas, et neli randa on sellised, kuhu saab isegi ratastooliga minna, ning on ka eraldi ka koerterand. "Tel Aviv on väga hea klimaatilise koha peal, öeldakse, et siin on kogu aeg ilus ilm ja suvel ei saja tilkagi vihma, lund sadas näiteks viimati 1960. aastatel."

Ta proovis ka Abu Hassani hummust, mida peetakse maailma parimaks. "Südapeal on järjekord uksest välja, et seda proovida," ütles ta ja tõdes, et kuigi ports hummust maksis 20 seeklit ehk umbes 5 eurot, siis tegelikult on Tel Avivis kõik eestlase jaoks väga kallis. "Seda peetakse maailma 10. kõige kallimaks linnaks," selgitas Reikop.

Marko Reikop kohtus Tel Avivis ka Andres Mustoneniga, kes tõi välja üleüldise suhtumise Iisraelis: mitte ei näidata näpuga, mida inimene tohib või ei tohi teha, vaid inimene ise vaatab, kuidas ta teeb. "Kui see ei sega teisi, siis ei segata ka sind," sõnas ta ja kinnitas, et Eesti muusikud ja koorid on Tel Avivis korduvalt esinenud. "Ükskord, kui Hirvo Surva oli siin oma poistega, siis ta pani kõik inimesed kaerajaani tantsima."