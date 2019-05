Eurožürii liige Uku Suviste oma lemmikule punkte anda ei saanud: kõige tugevam oli Eesti

Eesti Laul 2019 finalist Uku Suviste on tänavuse Eesti eurožürii üks liikmetest ning avaldas, et oma lemmikloole ta paraku esimeses poolfinaalis punkte anda ei saanud.

"Riigile, kellele ma kõige rohkem hääli tahtsin anda, olenemata sellest, et ma sama riigi esindaja olin, oli Eesti. Mulle meeldib see lugu, kahtlemata selles poolfinaalis oli ta minu jaoks kõige tugevam. Ma ei välistaks, et kui ma peaksin panema pingeritta ja katsuksin olla objektiivne, mulle see lugu kõige rohkem meeldib üleüldse," avaldas Suviste "Vikerhommikus".

Eurovisiooni esimeses poolfinaalis oli Uku sõnul kuus riiki, kes talle meeldisid. Finaali pääsenud laule läheb Uku hindama puhta lehena. "Ma ei usu, et ma otseselt mingit kodutööd selleks väga teen," ütles ta.

Suviste tõdes, et on mõelnud ka sellele, et oleks ise napilt Eurovisioonile pääsenud looga "Pretty Little Liar". "Kui vaadata žüriitulemust, siis vahe on väike, teisest küljest tasub alati mõelda selle peale, et tegemist on meelelahutusega. Kas see vahe oli nii väike, võib-olla oli vahe hoopis suurem," tõdes Uku, et tegelikult ei kahetse ta midagi. "Pigem ma vaatan sellele nii, et selles ajahetkes oli ainuvõimalik nii, mis ta pidi olema."

Uku laulule, millega ta on varem korduvalt Eesti Laulule proovinud pääseda, andis hääle 15 000 inimest. Suviste ütles, et on ise olnud lugematul hulgal žüriides ja teab, et loomingut on raske hinnata. "Sa näed tulemusi, kus üks žüriiliige või teatud hulk liikmeid annab ühele osalejale esikoha ja teine hulk viimase koha," selgitas ta.

Eesti Laulu järel sõitis Uku Ameerikasse, kus oli kolm nädalat. Mees jõudis selle ajaga esineda kohalikele eestlastele ja tegeleda paari projektiga, millest üks hõlmab televisiooni. "Kuna selle väljatulemine ei ole veel täpselt paigas ja nii palju asju on, mis tahavad veel töötamist selle kallal, siis sellest on tegelikult vara rääkida," ütles Uku ja lubas, et teleprojektist saab loodetavasti lähemalt kuulda hiljemalt pooleteise aasta pärast.

Samas jagub Ukul aega, et ka Venemaa suunal edasi töötada. Suviste ütles, et pärast talendisaates osalemist ta Venemaal staar ei ole, aga seda hoiatasid ka saate "The Voice" tegijad. "Minul täna otseselt mõne suure plaadifirmaga lepingut ei ole. Esinemisi küll on Venemaal, aga mismoodi täpselt ja kuidas, eks ma julgen rääkida siis, kui midagi juba on," ütles Uku.

Mehe sõnul tal ambitsiooni jagub, et elu enda jaoks põnevamaks teha, aga pole kindel, kui suur see ambitsioon siiski on. "Ma usun, et kui inimesel tegelikult on suur ambitsioon, siis ta saavutab selle ühel või teisel viisil. Lõppkokkuvõttes öelda, et ma ei suutnud või saanud seda teha või ei olnud võimalik seda teha, viimane sõna on alati inimesel endal," lausus Uku.