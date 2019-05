Täna selguvad viimased Eurovisiooni finalistid

Eesti kindlustas endale finaalikoha juba esimeses poolfinaalis ning seetõttu neljapäeval eestlased hääletada ei saa.

Üles astuvad:

1. Armeenia, Srbuk "Walking Out"

2. Iirimaa, Sarah McTernan "22"

3. Moldova, Anna Odobescu "Stay"

4. Šveits, Luca Hänni "She Got Me"

5. Läti, Carousel "That Night"

6. Rumeenia, Ester Peony "On a Sunday"

7. Taani, Leonora "Love Is Forever"

8. Rootsi, John Lundvik "Too Late For Love"

9. Austria, PÆNDA "Limits"

10. Horvaatia, Roko "The Dream"

11. Malta, Michela "Chameleon"

12. Leedu, Jurij Veklenko "Run With The Lions"

13. Venemaa, Sergey Lazarev "Scream"

14. Albaania, Jonida Maliqi "Ktheju tokës"

15. Norra, KEiiNO "Spirit in the Sky"

16. Holland, Duncan Laurence "Arcade"

17. Põhja-Makedoonia, Tamara Todevska "Proud"

18. Aserbaidžaan, Chingiz "Truth"

Lauluvõistluse II poolfinaal algab ETV-s ja portaalis ERR.ee kell 22.00.