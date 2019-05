Teisest poolfinaalist pääsesid edasi Põhja-Makedoonia (Tamara Todevska "Proud"), Holland (Duncan Laurence "Arcade"), Albaania (Jonida Maliqi "Ktheju tokës"), Rootsi (John Lundvik "Too Late For Love"), Venemaa (Sergei Lazarev "Scream"), Aserbaidžaan (Chingiz "Truth"), Taani (Leonora "Love Is Forever"), Norra (KEiiNO "Spirit in the Sky"), Šveits (Luca Hänni "She Got Me") ja Malta (Michela "Chameleon").

Esimest poolfinaalist pääsesid lõppvõistlusele Kreeka (Katerina Duska "Better Love"), Valgevene (ZENA "Like It"), Serbia (Nevena Božović "Kruna"), Küpros (Tamta "Replay"), Eesti (Victor Crone "Storm"), Tšehhi (Lake Malawi "Friend of a Friend"), Austraalia (Kate Miller-Heidke "Zero Gravity"), Island (Hatari "Hatrið mun sigra"), San Marino (Serhat "Say Na Na Na") ja Sloveenia (Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi").

Otse finaali pääsesid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Iisreali ja Inglismaa võistluslood.

Teises poolfinaalis astusid üles:

1. Armeenia, Srbuk "Walking Out"

2. Iirimaa, Sarah McTernan "22"

3. Moldova, Anna Odobescu "Stay"

4. Šveits, Luca Hänni "She Got Me"

5. Läti, Carousel "That Night"

6. Rumeenia, Ester Peony "On a Sunday"

7. Taani, Leonora "Love Is Forever"

8. Rootsi, John Lundvik "Too Late For Love"

9. Austria, PÆNDA "Limits"

10. Horvaatia, Roko "The Dream"

11. Malta, Michela "Chameleon"

12. Leedu, Jurij Veklenko "Run With The Lions"

13. Venemaa, Sergei Lazarev "Scream"

14. Albaania, Jonida Maliqi "Ktheju tokës"

15. Norra, KEiiNO "Spirit in the Sky"

16. Holland, Duncan Laurence "Arcade"

17. Põhja-Makedoonia, Tamara Todevska "Proud"

18. Aserbaidžaan, Chingiz "Truth"