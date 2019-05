Peeter Oja: Eesti valitsus on nagu Seewaldi palat

"See normaalsus on ammu kadunud. Teine normaalsus on. On täiesti normaalne süüdimatult möliseda, süüdistada suvalisi asju, pritsida neid välja ja siis õnnetu korvpallipoiss Jüri peab hakkama neid klaarima. Nagu Seewaldi palat on praegu Eesti valitsus," kritiseeris Oja EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni Raadio 2 hommikuprogrammis.

Aastaid "Ärapanija" huumorisaadet juhtinud Oja ütles, et seda saadet ei saaks enam teha, sest samasugune huumor toimub poliitikute eestvedamisel igapäevaselt sotsiaalmeedias ja veebis. "Nagu praegu näeme, siis uusi sõnavõtte tuleb iga päev geniaalsemaid aina juurde, sa ei jõua neile lihtsalt järele," ütles Oja.

Oja lisas, et Eesti poliitikasse trügivad suvalised vihmavarjuhoidjad, kellel puuduvad säravad mõtted ja ideed. "Kõige hullem on see, et kuna neil puudub kas haridust, mõttejõudu või visiooni, see puudub absoluutselt, siis kogu meie elu pidurdub, ei saa asju edasi teha. Need inimesed ei saa, kelle mõtted oleks tuleviku suhtes selgemad ja kes võiks seda teha, see on kurbloolisus," arutles Oja.

Ta tõi näite, et põllumajandusminister on mees, kelle nime on tal raske meenutadagi. "Suvaline vend saab põllumajandusministriks. Kuskilt tuli mingisugune vend ja nüüd on. Enne on kirjutanud täiesti haiget juttu oma portaalis, sotsiaalmeedias ja no selline inimene juhib," oli Oja kriitiline.

Oja sõnul on Eesti poliitikasse tekkinud uus normaalsus. "See ongi muutunud normiks, see on täiesti tavaline, et minister, kes vastutab riigi eest, saab asju korraldada, saab suunata, saab paremaks asju teha, läheb pühapäeval suvalisse raadiosse ja koos oma pojaga kritiseerib seda sama riiki või valdkonda, mida ta esmaspäeval hakkab juhtima. See ei ole minu jaoks normaalne, see on haige. Aga sellises reaalsuses me täna elame," lausus Oja.

Oja sõnul on valitsuses vaid üksikud inimesed, kes selle olukorra peale punastavad. "Mida need inimesed peavad tegema, kes on aastaid, aastakümneid valutanud meie Eesti riigi, väikse rahva pärast oma südant. On panustanud sinna," küsis Oja.

Kuna poliitikud on omavahel tülli läinud, on Oja sõnul endist olukorda raske taastada. "See lõppeb mingisuguse kas nüüd katastroofiga või mingi suurem pauk tuleb, mingi totaalne pettumus, ma ei tea, kuhu see asi edasi läheb," rääkis Oja, et muidugi on ka eelmised poliitikud teinud vigu. "Siis võiks seda mõistlikult parandada, mitte hakata kurikaga laamendama. Praegu on asi nii äärmusesse läinud," arvas ta.