Eesti tõusis poolfinaali järel ametlikus ennustustabelis mitu kohta

Crone'i ennustatakse tabelis nüüd hoopis 17. kohale Serbia esindaja Nevena Božovići järel. Võimalus, et Victor võidab Eurovisiooni võistluslooga "Storm", on ennustuste kohaselt üks protsent.

Victori suurimad konkurendid on Holland, Rootsi ja Austraalia. Kui Rootsi ja Holland on juba mõnda aega ennustustabeli tipus püsinud, siis Austraalia on teinud suure hüppe, olles märtsis veel tabeli 20. kohal. Pikalt teisel kohal püsinud Venemaa langes esimese poolfinaali järel neljandaks.

Ennustustabel muutub suuresti ilmselt täna õhtul, kui Tel Avivis toimub teine poolfinaal, kus astuvad üles ka suurfavoriidid hollandlane Duncan Laurence lauluga "Arcade", rootslane John Lundvik lauluga "Too Late for Love" ja Venemaa esindaja Sergei Lazarev lauluga "Scream".

Eurovisiooni võistluste ajakava:

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee