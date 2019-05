Öed andsid välja uue videosingli "Suvemees"

"Suvemees on lugu suvemehest. Meie esimene singel oli kunagi meeste vastu nii kuri ("Ära käpi mind") ja see lugu on nendele, kes oskavad käituda ja on mõnusad soojad. Nagu suvi. Kas see suvemees ka sügisemeheks muutub - seda teab juba igaüks ise. Võib-olla pole praegu aeg sellele mõelda. Selle loo ajal on suvi, kõik on mõnus ja hea," kirjeldas uut lugu Kristel Aaslaid.

Suvemees sündis tegelikult juba eelmise suve lõpus, kui loo kaasautor Taavi Paomets tuli keset kuuma ja päikselist päeva oma maikaga stuudiosse ning Kristel ütles, et ta näeb välja nagu ehe suvemees. "Lugu räägib sellest, kuidas kaunid mehed oma maikadega ajavad pea sassi igal naisel, kuidas mehed tulevad oma maikadega läbi vee, et jõuda sinuni ning veeta koos üks imeline ning soe suvi," lisas Tuuli Rand.

Koos singliga anti välja ka video, mille režissööriks Sander Allikmäe, kelle sõnul muutus videoidee küll kordi, kuid lähtus läbivalt uudsusest. "Tahtsime edasi anda neid tõelisi suvemehi, aga Ödedele omasel viisil. Olla eestimaine ja väikese kiiksuga. Visuaalselt tahtsime teha midagi uut, mida pole Eesti muusikavideodes varem tehtud," ütles Allikmäe. Videos kasutati Eestis tuliuut kaamerasüsteemi, mis laseb filmida ükskõik kui keerulisi liikuvaid kaadreid. "Mujal maailmas kasutatakse sellist kraanasüsteemi palju, kuid Eesti on see väga uus," kirjeldas video valmimist Allikmäe.