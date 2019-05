Galerii: II poolfinaali peaproov

Teises poolfinaalis võistlevad:

1. Armeenia - Srbuk "Walking Out"

2. Iirimaa - Sarah McTernan "22"

3. Moldova - Anna Odobescu "Stay"

4. Šveits - Luca Hänni "She Got Me"

5. Läti - Carousel "That Night"

6. Rumeenia - Ester Peony "On a Sunday"

7. Taani - Leonora "Love Is Forever"

8. Rootsi - John Lundvik "Too Late For Love"

9. Austria - PÆNDA "Limits"

10. Horvaatia - Roko "The Dream"

11. Malta - Michela "Chameleon"

12. Leedu - Jurij Veklenko "Run With The Lions"

13. Venemaa Sergei Lazarev - "Scream"

14. Albaania - Jonida Maliqi "Ktheju tokës"

15. Norra - KEiiNO "Spirit in the Sky"

16. Holland - Duncan Laurence "Arcade"

17. Põhja-Makedoonia - Tamara Todevska "Proud"

18. Aserbaidžaan - Chingiz "Truth"

Eurovisiooni võistluste ajakava:

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee