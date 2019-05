HBO eetris jookseb teleajaloo kalleima sarja "Troonide mäng" viimane, kaheksas hooaeg. Kauaoodatud viimased episoodid on aga fännid pahaseks ajanud, vahendas EW.

233 885 fänni on liitunud petitsiooniga, kus nõutakse kaheksanda hooaja ümberkirjutamist "osavamate" stsenaristide poolt. Liitujate hulk kasvab leheküljel Change.org iga hetkega.

"Troonide mängu" viimane hooaeg on kaasa toonud vastuolulised süžeepöörded, neist enim on vaatajaid häirinud episood "The Bells", mis linastus eelmisel pühapäeval. Fännide pahameel kasvas seejärel nii suureks, et alustasid veebis protesti.

Paljude fännide arvates on Emmyga pärjatud sarja loojad David Benioff ja D.B. Weiss ilma George R. R. Martini raamatuteta ebapädevad sarja kirjutama. "Troonide mängu" seriaal põhineb George R. R. Martini viiel raamatul. Kuna autor pole raamatusarja jõudnud valmis kirjutada, on viimased hooajad olnud raamatutest eraldiseisvad, kuid stsenaristide hulka on kuulunud ka Martin.

"Troonide mängu" viimane osa jõuab HBO eetrisse pühapäeval. Kaheksandal hooajal on HBO hinnangul keskmiselt 43 miljonit vaatajat episoodi kohta. HBO pole petitsiooni kommenteerinud.