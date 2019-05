Galerii: Eesti põnevad eurovisioonikostüümid pandi näitusele

Näitusel on väljas kümme kostüümi, osa neist on käinud ära Eurovisiooni lõppvõistlusel, osa on televaatajatele meelde jäänud Eesti eelvoorudest ja Eesti Laulult. Näha saab näiteks Winny Puhhi latekskostüüme, Rolf Roosalu rauast roose, Ivo Linna sinist pintsakut, Laura peegelkleiti ja Elina Nechayeva 52-ruutmeetrist seelikut. Lisaks on näitusel 2002. aastal Eestis toimunud lauluvõistluse lava makett ja Eesti võidulaulu "Everybody" sõnade autori Maian Kärmase trofee.

Näitus "Eurovisuaalne!" on avatud Eesti ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoones 1. septembrini.

Kuraator Risto Lehiste

Kujundaja Aime Andresson

Kostüümiseade Tiina Sakermaa ja Theodora Kormpaki