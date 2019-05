Stig Rästa: finaaliks me midagi muutma ei hakka

Stig ütles ETV saates "Ringvaade", et on kuulnud, nagu taustalauljate oleks taustalauljad kõlanud liiga vaikselt. Muus osas jäi Eesti eurotiim esimese poolfinaali etteastega rahule.

"Ma ei ole heli otseselt üle kuulanud, eks peab kuulama ja tegema järeldused. Äkki saab veel midagi muuta finaali eel, kindlasti me seda teeme ja vaatame," lubas Stig ja lisas, et muid asju muutma ei hakata.

Stig ütles, et on Eesti esitust näinud telefonis, kui režissöör Ove Musting talle seda näitas. "Minu arust pildiliselt tundus täitsa lahe, ma ei olnud selele varem tähelepanu pööranud," ütles Stig.

Ta lisas, et Victori esimene mure lavalt mahatuleku järel oli see, et mingi noot läks mööda. "Lavalt maha tulles minu arust ta ütles, et ta laulis midagi mustalt seal, aga selle peale ütlesid kõik, et ära sellele tähelepanu pööra, keegi ei kuulnud küll, et see mingi selline bläkk oleks olnud, et tavainimene aru oleks saanud," ütles Stig.

Eesti edasipääs ei tulnud Stigi sõnul liiga suure üllatusena ning lava taga oodati tulemusi rahulikult. "Meil on seal sellised statistilised arvutused alati mängus, me vaatame ennustusi, arvutame ja mõtleme, aga pärast Eesti Laulu finaali me ei hakanud väga ennustama, sest juhtus nii mõndagi ja me lihtsalt olime pigem vaoshoitud. Ikkagi natuke muretsesime, kas me saame edasi, aga kui ta neljanda või viiendana välja hõisati, oli rõõm muidugi suur," meenutas Stig.

Eurovisiooni võistluste ajakava:

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee