Juhan Kuusi dokfoto keskuses on väljas Robert Doisneau maailmakuulus suudlusfoto, mis on romantilise Pariisi sümbol. Fotot on aastate jooksul korduvalt taaslavastatud, kuid mitte kunagi Eestis.

Kuraator Toomas Järvet paljastas ETV saates "Ringvaade", et Doisneau foto suudlejatest ei saanud kohe kuulsaks, vaid alles 1980ndatel, kui sellest tehti plakat. "Seda plakatit müüdi miljonites kogustes tänaseks," ütles Järvet.

Kuulus suudlus Hotel de Ville'i ees polnud juhuslik, Doisneau palus suudelda kahel armunul, keda märkas kohvikus. "See paarike seal fotol oli koos kõigest kaheksa kuud," ütles Järvet.

Kuna fotot on aastate jooksul lugematul hulgal järele tehtud, otsustas reporter Heleri All anda fotole elu ka Tallinnas, kus üks noorpaar Doisneau maailmakuulsa suudluse taaslavastas.

Robert Doisneau (1912-1994) on prantsuse fotograaf, kes on eelkõige tuntud oma 35 mm Leica kaameraga tehtud mustvalgete portreede ja igapäevase elu poeetiliste, humoorikate ning teravmeelsete kaadrite poolest. Doisneau oskus tabada avalikus ruumis isiklikke hetki jätab mulje, et need on jäädvustatud erilise pingutuseta ning justkui möödaminnes. Asjata ei peeta teda kaasaegse dokumentaal- ja tänavafotograafia pioneeriks.

Robert Doisneau saavutas oma pika karjääri jooksul palju. Sajad näitused, auhinnad, raamatud, kollektsionääride hanked ning oksjonite edu saatsid teda juba eluajal. Ehk kõige olulisem tunnustus oli aga Prantsuse tähtsaima fotoauhinna Grand Prix National de la Photographie pälvimine 1981. aastal ja Briti kuningliku fotograafiaühingu auliikmeks nimetamine 1991. aastal.

Külastajatele on retrospektiiv avatud alates 17. maist ja jääb üles kuni 18. augustini.